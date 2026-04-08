Oleh Borys morto dopo 5 mesi d'agonia investito in via Togliatti | i familiari cercano testimoni

Un giovane di 19 anni è deceduto dopo cinque mesi di ospedale, a seguito di un incidente avvenuto lungo via Togliatti nel quartiere Don Bosco di Roma. La famiglia sta cercando testimoni per ricostruire le circostanze dell’investimento con l’obiettivo di chiarire l’accaduto. La vittima era stata investita da un’auto mentre si trovava in strada.

Non ce l'ha fatta Oleh Borys, il 19enne travolto da un'auto lungo viale Togliatti nel quartiere Don Bosco a Roma. È morto dopo cinque mesi d'agonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Morto dopo oltre tre settimane di agonia: era stato investito da un'autoDopo una lunga lotta in ospedale, si spengono le speranze per l'anziano investito a metà gennaio a Ravenna.

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