Arezzo continua a fare i conti con il Cavallo della Vera Croce, un’opera donata dall’artista Gustavo Aceves nel 2018. Da allora, il cavallo si sposta frequentemente senza mai trovare una collocazione stabile. La sua presenza in città è diventata una presenza costante, ma senza un punto di riferimento definitivo. La situazione desta curiosità tra i residenti, che si chiedono se e quando si troverà una soluzione definitiva.

AREZZO – O ragazzi, qui si ride per non piangere. È dal 2018 che ‘sto benedetto cavallo, quello regalato dall’artista Gustavo Aceves e ribattezzato “Cavallo della Vera Croce”, gira più dei piccioni in piazza senza mai trovare un posto fisso. La storia la sapete: dopo la mostra “Lapidarium” sembrava fatta, invece nada. In centro storico? Eh no, un si pole. La Soprintendenza storce il naso, e già lì si capisce che la faccenda si mette male. Nelle rotonde? Macché, guai a toccare l’estetica delle rotatorie, che lì un ci vogliono sculture, pare d’esse a Versailles. Allora uno dice: mettiamolo in un parco. E invece no, perché poi i bimbi ci salgono sopra e lo sciupano. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh Arezzo, ‘sto cavallo un s’ha da mette da nessuna parte?

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