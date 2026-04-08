L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si prepara a scendere in campo questa sera al PalaSomaschini di Seregno, alle 20, con l’obiettivo di conquistare il sesto posto in classifica. La squadra cerca di migliorare il proprio miglior risultato degli ultimi dieci anni in Serie A1, mettendo in atto un’ultima partita che potrebbe portare a un risultato storico. Non ci sono altri impegni ufficiali previsti fino alla fine della stagione.

Ancora un piccolo sforzo per raggiungere il miglior piazzamento ottenuto in dieci anni di serie A1. Un’impresa alla portata dell’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, impegnato questa sera al PalaSomaschini di Seregno (ore 20.45) contro il Blue Factor Castiglione. La sfida è l’anticipo della 26esima e ultima giornata della stagione regolare. La partita era in calendario sabato 18 aprile. Ma in quel fine settimana la formazione allenata da Ivan Jaquierz disputerà le Final Four di Wse Cup a Lleida, in Spagna. L’Hrcm chiuderà il campionato con il derby contro l’Amatori Lodi, previsto sabato al PalaCastellotti. Prima, però, Monza deve blindare il sesto posto, cioè quello che consente l’accesso diretto ai quarti dei playoff. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Obiettivo sesto posto. Monza non può fallire

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