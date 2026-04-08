In occasione della Giornata mondiale della salute, una fondazione ha diffuso un allarme riguardo all’aumento dell’obesità tra i bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Secondo le stime, circa 288 milioni di bambini nel mondo sono a rischio a causa di questa condizione. La problematica viene evidenziata come un fenomeno in crescita che coinvolge diverse regioni del pianeta.

La Fondazione Aletheia lancia un allarme globale per l’impennata dell’obesità infantile in occasione della Giornata mondiale della salute, evidenziando come il fenomeno colpisca circa 288 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni. Il dato è drammatico: nel mondo, il 21% dei minori in quella fascia d’età soffre di eccesso ponderale. Se guardiamo al periodo che va dal 2000 a oggi, le percentuali di obesità sono più che raddoppiate, passando dal 4% al 10% per i bambini tra i 5 e i 9 anni e dal 3% al 9% per quelli tra i 10 e i 14 anni. L’emergenza non risparmia nemmeno i primissimi passi della crescita. Nella fascia 0-4 anni, le stime indicano circa 35 milioni di casi, confermando che il problema si insedia precocemente nel ciclo vitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Obesità infantile: 288 milioni di bambini a rischio nel mondo

Leggi anche: Obesità infantile, l’OMS lancia l’allarme: 188 milioni di studenti in sovrappeso nel 2025. Arrivano nuove linee guida per le scuole

UNICEF: 188 milioni di bambini in età scolare e adolescenziale obesi nel mondoIn Italia la percentuale di bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 19 anni che vivono con sovrappeso è pari al 27% nel 2022 e dei bambini che...

Temi più discussi: Obesità infantile: da energy drink e cibi ultraformulati la spinta al sovrappeso; Giornata mondiale salute, più bambini sovrappeso in Italia. Il focus; Sovrappeso il 19% dei bambini italiani: il 9,8% obeso; Energy drink e cibi ultraprocessati: sempre più bambini obesi o in sovrappeso.

Obesità infantile: da energy drink e cibi ultraformulati la spinta al sovrappesoLa Fondazione Aletheia presenta un focus al Bambino Gesù su prevenzione e sana alimentazione: in Italia il 19% dei bambini è in sovrappeso e il 9,8% obeso ... ilsole24ore.com

Giornata mondiale salute, più bambini sovrappeso in Italia. Il focusÈ questo il messaggio centrale del focus intitolato La salute si coltiva da piccoli -corretta alimentazione e stili di vita sani per la salute del domani pubblicato, in occasione della Giornata ... tg24.sky.it

L'obesità infantile è un grave problema di salute pubblica, con l'Italia tra i primi posti in Europa: circa 1 bambino su 10 è obeso e 2 su 10 sono in sovrappeso. È causata da un eccesso di grasso corporeo, derivante da cattive abitudini alimentari e sedentarietà. - facebook.com facebook