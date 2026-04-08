Nuovo corteo contro la sede di Futuro Nazionale | percorso orari e strade coinvolte

Una manifestazione è stata organizzata nella città per protestare contro l'apertura della sede di un partito nel quartiere di Rifredi. Il corteo partirà in mattinata e attraverserà alcune vie principali prima di concludersi nel pomeriggio. Le strade coinvolte includono le arterie principali del quartiere, con alcune chiusure temporanee previste per permettere il passaggio dei manifestanti. La manifestazione ha ricevuto l'autorizzazione dalle autorità locali.

La città si prepara a una nuova manifestazione contro dopo l'apertura nel quartiere di Rifredi della sede di Futuro Nazionale, il partito guidato dall'ex Roberto Vannacci. L’appuntamento è per domani pomeriggio, ore 17:30, al cantiere di via Mariti, da dove partirà il corteo promosso dalla Cgil. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze, corteo il 9 aprile contro la sede di Futuro NazionaleFirenze, 8 aprile 2026 – Una nuova manifestazione attraverserà domani, giovedì 9 aprile, il quartiere di Rifredi per ribadire il no all’apertura... Manifestazione e corteo per le vie della città: il percorso e tutte le strade coinvolteOggi (sabato) è in programma una manifestazione con corteo lungo diverse vie della città. Temi più discussi: La ’passeggiata’ diventa un caso. La sinistra contro i vannacciani: Ronde scortate dalla polizia; Corteo del 9 aprile contro i fascisti, Futuro Nazionale non ci sta: No a una Firenze a libertà selettiva; Rifredi, annunciato corteo antifascista il 9 aprile: passaggio in piazza Tanucci; Ronde dei vannacciani, si prepara la contro-mobilitazione: il 9 aprile corteo per le strade di Rifredi: Sono loro a creare insicurezza- ASCOLTA. Firenze, corteo il 9 aprile contro la sede di Futuro NazionaleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Firenze, Vannacci apre la sede di Futuro Nazionale tra le contestazioni: «L'antifascismo non è in Costituzione. Hanno provato a metterci a testa in giù, pensavano di ...Il quartiere di Rifredi blindato da un'imponente presenza di polizia, via Corridoni chiusa al traffico. Cori e striscioni contro l'ex vicesegretario della Lega. Lui scalda i suoi: «Il nostro laborator ... corrierefiorentino.corriere.it Futuro Nazionale debutta in Consiglio comunale a Trieste - facebook.com facebook Imbrattato il bandone della sede di Futuro Nazionale / FOTO x.com