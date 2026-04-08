Nuove aperture 1700 posti in più e assunzioni Pratelli | Ecco le novità per nidi e scuole dell' infanzia

Dal 2021 al 2026, la percentuale di bambini tra 0 e 2 anni iscritti ai nidi di Roma è aumentata dal 32%. Sono previste nuove aperture di strutture, con oltre 1700 posti aggiuntivi disponibili. Sono in programma anche nuove assunzioni nel settore. Il responsabile ha annunciato che queste iniziative riguardano i servizi per l’infanzia, con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa e migliorare l’accesso alle strutture.

Dal 2021 al 2026 la percentuale di bambine e bambini residenti nella fascia 0-2 anni iscritti ai nidi di Roma è passata dal 32.8% al 41.5%, a fronte di un decremento demografico ormai costante. E il tasso di riempimento dei nidi è arrivato al 95% nel 202526 (nel 2021-22 era fermo all’87%). Per. 🔗 Leggi su Romatoday.it Nidi e scuole dell’infanzia più sicuri e accoglienti: il Comune investe su salute e spazi educativiDefibrillatori in oltre 25 plessi, manutenzione costante dei dispositivi, cura delle aree esterne e attenzione ai percorsi casa-scuola: prosegue il... Prorogate al 21 febbraio le iscrizioni a Nidi e Scuole dell’InfanziaLe iscrizioni vanno presentate solo in modalità online, con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).