La Nuova Virtus Cesena si avvicina alla fase decisiva del campionato di serie B femminile, con la squadra pronta a giocarsi le ultime chance per mantenere la categoria. La squadra affronta le ultime partite della stagione, che potrebbero determinare il suo futuro in questa divisione. La corsa si fa serrata mentre si avvicina il termine del campionato, con ogni partita che potrebbe fare la differenza.

Si avvicina anche la volata finale della Nuova Virtus Cesena, squadra di basket impegnata nel campionato di serie B femminile. La squadra di coach Luca Chiadini, messi in archivio il turno di riposo e la sosta per le festività pasquali, si sta avvicinando al momento del verdetto di fine stagione, con ancora tante carte in gioco. L’obiettivo del giovanissimo roster formato in larga parte dalle ragazze del vivaio che nel corso di una rocambolesca stagione si sono trovate a coprire giocoforza il ruolo da protagoniste in campo, è quello del mantenimento della categoria. La formula prevede che al termine della stagione regolare ultima e penultima si affrontino in una sfida playout che deciderà chi dovrà lasciare serie B, mentre la terzultima conquisterà la salvezza diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus in volata per tenersi la B

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