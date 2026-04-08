Nuova scuola politica a Trento | Bonaccini lancia il piano per i giovani

A Trento, il Partito Democratico locale e i Giovani Democratici annunciano il lancio della Scuola di Formazione Politica Renato Ballardini, un progetto educativo rivolto a cittadini, amministratori e iscritti. La presentazione ufficiale si terrà domani, 9 aprile, in una cerimonia pubblica. La scuola mira a fornire strumenti e formazione per chi desidera approfondire temi politici e amministrativi.

Il Partito Democratico del Trentino e i Giovani Democratici presentano a Trento la Scuola di Formazione Politica Renato Ballardini, un progetto educativo per cittadini, amministratori e iscritti che debutterà domani, 9 aprile. L’iniziativa nasce per dare una struttura organica a vari percorsi formativi già attuati dal PD nel tempo. L’idea è quella di creare un ponte tra le generazioni, puntando molto sui giovani attraverso l’intervento di specialisti e relatori di rilievo, sia a livello nazionale che locale. Un percorso tra teoria, prassi e valori democratici. Il programma didattico si articola in diversi moduli che spaziano dalla storia della politica alle strategie per le campagne elettorali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova scuola politica a Trento: Bonaccini lancia il piano per i giovani "Nuova politica industriale al via. Aiutiamo i giovani a fare impresa"LE CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE geopolitica, quelle derivanti dall’iper-regolamentazione europea. Vietato parlare di referendum a scuola, l'assessora: "Allibita, i giovani devono interessarsi alla politica"Baredi interviene sul dibattito emerso nelle scuole superiori di Cesena sul tema del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo “Resto... Temi più discussi: Slittano i lavori della scuola di Ponte Nuovo, Spadoni (LpRa): Il lupo perde il pelo ma non il vizio; Pnrr Vibo, 2 milioni di euro per la nuova scuola di Vena Superiore: passa l’emendamento targato Mangialavori, polemiche a sinistra · ilvibonese.it; Scuola Ticozzi, nuova viabilità: Preparatevi ad altro caos; La scuola politica dei Riformatori affronta il tema della sanità. Diocesi: Foggia, torna la Scuola Politica per la cittadinanza attiva su ambiente, diritti e responsabilitàÈ in partenza la nuova edizione della Scuola politica per la cittadinanza attiva nella diocesi di Foggia-Bovino, percorso formativo promosso dall’Associazione Cercasi un Fine, dalla Parrocchia San ... agensir.it Scontro sul progetto della nuova scuola di via Bellini. Obiettivo Comune: Così si aggrava la mobilitàIl progetto della nuova scuola in via Bellini accende il dibattito politico a Bellaria. Durante il recente incontro dell’amministrazione con i cittadini, il tema ha suscitato perplessità e critiche, ... ilrestodelcarlino.it Telejato. . PARTINICO, DOMANI ALLA CANTINA BORBONICA ALLE 17.30 L’ASSOCIAZIONE NUOVA SCUOLA POETICA SICILIANA PRESENTERA’ IL VOLUME IL CODICE DELLA MADRE, ALLA PRESENZA DELL’AUTORE IL PROF. SERGIO PISCIOTTA E - facebook.com facebook