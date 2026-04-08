A Nuoro, gli agenti della Polizia Locale ora pattugliano il centro con biciclette, adottando un sistema di sorveglianza urbano più sostenibile. La scelta mira a migliorare la presenza delle forze dell'ordine nelle aree centrali, favorendo uno stile di vita più ecologico e una maggiore accessibilità. L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione urbana, con l'obiettivo di rendere la zona più sicura e più verde.

Nuoro introduce oggi un sistema di sorveglianza urbana basato sull’uso di biciclette per gli agenti della Polizia Locale. L’obiettivo è potenziare il controllo del centro storico attraverso un modello di prossimità più agile e sostenibile. A partire da questo mercoledì, le forze dell’ordine locali cambiano assetto operativo. La scelta di scommettere sulle due ruote mira a ridurre drasticamente lo spazio tra l’amministrazione e i cittadini, rendendo il presidio del territorio capillare e immediato. L’agilità tattica tra i vicoli nuoresi. Il centro storico di Nuoro presenta criticità di accesso che rendono i veicoli motorizzati tradizionali poco efficienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoro: Polizia Locale in bici per un centro più sicuro e verde

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La collisione attorno alle 10.20. Sul posto la polizia locale sta gestendo anche le lunghe code - facebook.com facebook