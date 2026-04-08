Note d’eccellenza tra Terni e Narni | parte l’Umbria Classic Festival

Tra Terni e Narni prende il via l’Umbria Classic Festival, un evento organizzato dall’associazione Mozart Italia che porta la musica classica nelle due città umbro. La manifestazione prevede una serie di concerti e spettacoli dedicati a promuovere la cultura musicale tra il pubblico locale. L’iniziativa si svolge in vari luoghi della zona, coinvolgendo artisti e musicisti di diversa provenienza.

L’associazione Mozart Italia riporta la musica classica a Terni e Narni attraverso l’Umbria Classic Festival. L’iniziativa, che vedrà l’impiego di artisti internazionali in spazi storici del centro cittadino, partirà sabato 11 aprile. Il progetto nasce dalla sinergia tra l’ente organizzatore e il sostegno della Fondazione Carit. Il supporto operativo arriva dai Comuni di Terni e Narni, insieme alla Diocesi tramite don Claudio Bosi, responsabile dei beni culturali, e alla parrocchia della Cattedrale di Narni guidata da don Sergio Rossini. Anais Lee, che ricopre i ruoli di presidente dell’Associazione e direttrice artistica, ha confermato la volontà di mantenere standard elevati per questa edizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Note d’eccellenza tra Terni e Narni: parte l’Umbria Classic Festival Umbria Classic Festival 2026, torna a Terni la grande musica colta: il programma completoTorna la grande musica a Terni con l’Umbria Classic Festival (Ucf) 2026, organizzato dall’associazione Mozart Italia sede di Terni con il... Ortopedia, intervento d’eccellenza all’ospedale di Terni: è la prima volta in UmbriaL’operazione per l’applicazione di una protesi all’anca su una paziente di 65 anni.