Oggi, mercoledì 8 aprile 2026, si tiene l'apertura della rassegna Parole Vicentine presso la Sala dei Pegni di Contrà del Monte 13. Tra gli eventi in programma, spicca la presentazione di un libro di Umberto Matino intitolato “Nordest tossico: Umberto Matino svela l’ombra del boom economico”. L'autore affronta in questa occasione il tema delle conseguenze ambientali e sociali dello sviluppo economico nella regione.

Umberto Matino inaugura oggi, mercoledì 8 aprile 2026, la rassegna Parole Vicentine presso la Sala dei Pegni di Contrà del Monte 13. L’evento, organizzato dalla Fondazione Monte di Pietà e accessibile senza biglietto, prevede un confronto tra l’autore e Stefano Ferrio a partire dalle 18:30. Il fulcro dell’incontro è il romanzo La cattiva terra, pubblicato nel 2024 da SEM. La narrazione si sposta nel Veneto del 1987, partendo dal ritrovamento del cadavere di un camionista che trasportava materiali tossici. L’indagine per fare luce su questo omicidio è affidata al brigadiere Giacomo Zanella e al maresciallo Giovanni Piconese. Attraverso i loro occhi, il libro esplora le crepe di un Nordest dove l’apparente prosperità economica maschera interessi economici spietati e una realtà sociale frammentata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nordest tossico: Umberto Matino svela l’ombra del boom economico

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