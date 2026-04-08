Nordcorea Pyongyang lancia missili balistici in direzione del Mar del Giappone?

Oggi, mercoledì 8 aprile, la Corea del Nord ha effettuato nuovi lanci di missili balistici in direzione del Mar del Giappone. I test sono stati confermati dalle autorità militari della regione, che hanno monitorato i movimenti delle testate durante le operazioni. Le notizie sui lanci sono state diffuse attraverso fonti ufficiali e avvengono a pochi giorni da altre esercitazioni militari condotte dal paese.

(Adnkronos) – Nuovi lanci di missili balistici da parte dlle Corea del Nord oggi, mercoledì 8 aprile. Secondo le autorità sudcoreane, Pyongyang ha lanciato uno o più razzi verso il Mar del Giappone, rilevati nelle prime ore della giornata. Secondo l'agenzia Yonhap, i lanci sono iniziati all'1.50 di questa mattina (ora italiana). E' il quarto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Corea del Nord lancia altri due missili balistici verso il Mar del Giappone, cos'ha in mente Kim Jong-un Leggi anche: Nordcorea lancia missile verso mar del Giappone BREAKING: Kim Jong Un FIRES Ballistic Missiles Towards Sea Of Japan +MORE On MIDDAY NEWS - 14 Mar Temi più discussi: Corea del Nord: nuovo lancio di missili verso il Mar del Giappone; La Corea del Nord lancia missili balistici: Pyongyang gela le speranze diplomatiche di Seul; La Corea del Nord lancia missile verso il mar del Giappone, Tokyo: È balistico; Nuovi lanci missilistici dalla Corea del Nord: la denuncia di Seul. Nordcorea, Pyongyang lancia missili balistici in direzione del Mar del Giappone?Pyongyang effettua nuovi test missilistici verso il Mar del Giappone l’8 aprile 2026: aumentano le tensioni con Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti ... adnkronos.com Corea del Nord lancia missili balistici verso il Giappone, resta alta la tensione tra Kim Jong-un e SeulLa Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar del Giappone per pressare Corea del Sud e Stati Uniti. Perché c'entrano Cina e Russia ... virgilio.it La Corea del Nord lancia missile verso il mar del Giappone, Tokyo: “È balistico” Sale la tensione https://qds.it/corea-nord-lancia-missile-balistico-mar-giappone/ - facebook.com facebook Cartoline dalla Corea del Nord. Nuovi test missilistici nel Mar del Giappone. Kim sente rumore di sciabole. x.com