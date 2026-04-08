Nordcorea Pyongyang lancia missili balistici in direzione del Mar del Giappone?

Da periodicodaily.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 8 aprile, la Corea del Nord ha effettuato nuovi lanci di missili balistici in direzione del Mar del Giappone. I test sono stati confermati dalle autorità militari della regione, che hanno monitorato i movimenti delle testate durante le operazioni. Le notizie sui lanci sono state diffuse attraverso fonti ufficiali e avvengono a pochi giorni da altre esercitazioni militari condotte dal paese.

(Adnkronos) – Nuovi lanci di missili balistici da parte dlle Corea del Nord oggi, mercoledì 8 aprile. Secondo le autorità sudcoreane, Pyongyang ha lanciato uno o più razzi verso il Mar del Giappone, rilevati nelle prime ore della giornata. Secondo l'agenzia Yonhap, i lanci sono iniziati all'1.50 di questa mattina (ora italiana). E' il quarto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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