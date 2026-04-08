Durante una conversazione in diretta con i propri figli, una donna ha pronunciato parole di affetto prima di essere coinvolta in un incidente stradale lungo la strada statale. Le due vetture si sono scontrate violentemente e, nel giro di pochi istanti, la vita della donna si è interrotta. La scena si è svolta davanti agli occhi di familiari e testimoni, che hanno assistito alla tragica conclusione di un momento di gioia familiare.

Un momento di gioia familiare trasformato in tragedia nel giro di pochi istanti. Quando le due auto si sono scontrate lungo la Triestina, la vita di Domnica Daradisc si è spezzata mentre era in videochiamata con figli e nipoti. La 55enne, seduta sul lato passeggero della Dacia Duster, stava condividendo auguri e parole affettuose a distanza. Poi, all’improvviso, lo schermo è diventato nero: dall’altra parte della chiamata, i familiari hanno assistito inconsapevolmente agli ultimi istanti. Solo più tardi, con l’arrivo dei soccorsi e il recupero dei documenti tra le lamiere, si è compresa la portata della tragedia. La donna è morta sul colpo nel tardo pomeriggio del Lunedì dell’Angelo, lasciando una famiglia distrutta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non so come farò senza di te”. Gli auguri ai figli in diretta, poi la tragedia: la morte in un istante, spaventoso

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