Venerdì prossimo, Bianca Guaccero sarà di nuovo in prima serata su Rai 1, partecipando come giurata a un talent show al fianco di Carlo Conti, Mara Venier e Nino Frassica. Di recente, la conduttrice ha smentito le voci riguardanti una gravidanza, precisando che “non funziona così”. La sua presenza sul palco rappresenta un passo importante nel percorso televisivo iniziato diversi anni fa.

Venerdì prossimo Bianca Guaccero tornerà protagonista in prima serata su Rai 1. La conduttrice sarà tra i giurati del talent accanto a Carlo Conti, Mara Venier e Nino Frassica, segnando così un nuovo capitolo della sua carriera televisiva. La smentita sulla gravidanza. In una lunga intervista rilasciata a La Stampa, Bianca Guaccero ha voluto mettere fine alle voci circolate negli ultimi tempi sulla presunta gravidanza con Giovanni Pernice. La conduttrice ha risposto con ironia alle indiscrezioni: “Già dopo tre mesi ci chiedevano quando ci saremmo sposati. E adesso un figlio? Ragazzi, così funziona Beautiful. A casa mia no.” Un modo diretto per chiarire che, almeno per ora, non ci sono progetti di maternità imminenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Non funziona così”: Bianca Guaccero smentisce la gravidanza

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Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, l’annuncio sul privato: “È così”Bianca Guaccero torna sotto i riflettori, ma con un obiettivo chiaro: mettere al centro il lavoro.

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Si parla di: Bianca Guaccero: Io, outsider del gossip e dei salotti, ho trovato l’amore in diretta tv.

Bianca Guaccero frena con Pernice: Non funziona come a Beautiful, la smentita sul gravidanza e matrimonioLa conduttrice si apre sul rapporto col celebre ballerino conosciuto a Ballando Con le Stelle, svelando di volerci andare piano e godersi il momento insieme. libero.it

Bianca Guaccero frena sulle nozze con Giovanni Pernice: Bisogna prima conoscersi negli alti e bassiBianca Guaccero è tornata a parlare delle presunte nozze con Giovanni Pernice e ha precisato che non sono così imminenti come gli ultimi gossip hanno ... fanpage.it