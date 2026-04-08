Il settore delle onoranze funebri in Italia comprende circa 6.000 aziende e impiega circa 60.000 persone. A Monza, il servizio funebre coinvolge oltre 700 strutture e aziende operanti nel settore. Ogni anno, il comparto genera un fatturato superiore ai tre miliardi di euro, con un flusso costante di clienti e servizi. La presenza di storiche dinastie e di nuovi imprenditori testimonia l'evoluzione di questo settore.

Il comparto funebre in Italia conta circa 6mila imprese, 60mila addetti, 700 case funerarie e un fatturato annuo di oltre tre miliardi di euro. È un mondo in continua trasformazione e pieno di professionisti che assistono le famiglie nel passo più difficile: l'addio a un proprio caro. Anche la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Furgone di onoranze funebri in fiamme: si indaga su incendio dolosoTempo di lettura: < 1 minutoUn furgone appartenente a un’impresa di onoranze funebri è stato completamente distrutto da un incendio divampato nella...

Fausto Leali riceve il premio alla carriera a Sanremo 2026: “Non ci si abitua mai a questo palco”A Fausto Leali va il premio alla carriera durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

Si parla di: Non ci si abitua mai, dalle storiche dinastie ai nuovi imprenditori: segreti e i numeri delle onoranze funebri a Monza.

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Spezia, Gazzoli: Non ci si abitua a soffrire, ma siamo sereni. Donadoni calato nella realtàNon ci si abitua mai a soffrire e anche se questa non è una delle migliori stagioni, posso assicurare che siamo un gruppo forte che ha tanta voglia dentro. L’amministratore delegato dello Spezia ... tuttomercatoweb.com