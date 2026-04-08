Re Carlo III ha annunciato la scomparsa di un suo amico di lunga data, deceduto il 31 marzo all’età di 81 anni. La notizia è stata diffusa ufficialmente dalla famiglia reale britannica, confermando il lutto che ha colpito il sovrano. La morte di questa persona rappresenta un grave momento per il re, che ha espresso il suo dolore pubblicamente.

Lutto nella famiglia reale britannica: Re Carlo III piange la scomparsa di un caro amico, Richard Alexander Charles Cobbe, morto il 31 marzo all’età di 81 anni. Conosciuto come Alec, Cobbe era molto più di un collaboratore artistico: negli anni aveva instaurato con il sovrano un rapporto di amicizia profonda, contribuendo con le sue opere a numerosi eventi legati alla famiglia reale. Solo lo scorso febbraio, Carlo lo aveva insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine Reale Vittoriano, riconoscimento personale conferito dal monarca per servizi resi alla Corona. Tra i momenti più significativi della sua carriera, spicca il contributo al 21° compleanno di Principe William, per il quale disegnò a mano gli inviti di una festa a tema africano ospitata al Castello di Windsor. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non c’è più”. Gravissimo lutto per Re Carlo, l’annuncio straziante

“Non ci sono parole”. Musica in lutto: l’annuncio straziante della bandIl mondo della musica internazionale piange la scomparsa lo storico batterista morto all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al...

“Ci ha lasciati”. Terribile lutto per Stefano De Martino, l’annuncio strazianteLutto per Stefano De Martino: è morto il padre Enrico De Martino nella mattina del 19 gennaio all’età di 61 anni.

Temi più discussi: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Modena Calcio: è morta Nina Rivetti, nipote del presidente Carlo; Lo strazio di mamma Vjola per la morte del suo Louis: Siamo rimasti soltanto noi tre; Grave lutto per il Modena: scomparsa a soli 10 anni Nina, la figlia del vicepresidente gialloblu Silvio Rivetti.

Gravissimo lutto per l’ex interista: deceduta la figlia Giorgia (1 / 2)Non è mai stato un calciatore come gli altri. Con la sua chioma selvaggia e le sgroppate sulla fascia, ha incarnato l’essenza di un calcio che oggi molti definirebbero romantico. Dalla gavetta fino ... donna.fidelityhouse.eu

Bianca Balti: Per me l'anno più duro. Ho dovuto elaborare il lutto di una vita che non c'è piùLa co-conduttrice della serata cover ha confidato in conferenza stampa che l'ultimo anno per lei è stato il più duro: Ho dovuto elaborare il lutto di una spensieratezza che non c'è più L'ultimo ... rainews.it

Il messaggio del presidente Cairo e di tutta la società per il gravissimo lutto della famiglia Pistis - facebook.com facebook

Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio per il gravissimo lutto che ha colpito il Modena FC. Il club si stringe con commossa partecipazione attorno alla famiglia Rivetti, in questo momento di immenso dolore, per la scomparsa della piccola Nina. Da parte x.com