In Non abbiam bisogno di parole, Eletta si trova davanti a una decisione che può stravolgere la sua vita e quella della sua famiglia. Il film su Netflix racconta quanto sia difficile inseguire i propri sogni senza ferire chi si ama. Una storia intensa che lascia il segno fino all’ultima scena. Su Netflix è approdato Non abbiam bisogno di parole, un film che trova subito il modo di entrare in sintonia con lo spettatore grazie a una narrazione semplice, intensa e sorprendentemente autentica. La regia di Luca Ribuoli accompagna una storia che non punta sugli effetti, ma sulla forza delle emozioni quotidiane, dei legami familiari e delle scelte che possono cambiare una vita intera. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Non Abbiam Bisogno Di Parole, Con Sara Toscano: Ecco Perchè Bisogna Vedere Il Film!

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Non abbiam bisogno di parole è su Netflix: il debutto da attrice di Sarah Toscano è sorprendente. RecensioneLa prima prova come attrice della popstar Sarah Toscano è riuscitissima. Ecco perché Non abbiam bisogno di parole è una bella sorpresa. style.corriere.it

Non abbiam bisogno di parole è il remake di due film che dovreste vedereNon abbiam bisogno di parole su Netflix racconta la storia di una ragazza udente in una famiglia sorda: è il remake italiano di due celebri film. cinema.everyeye.it

Non abbiam bisogno di parole su Netflix racconta la storia di una ragazza udente in una famiglia sorda: è il remake italiano di due celebri film. - facebook.com facebook

“Non Abbiam Bisogno di Parole” è in top 10 su Netflix in 24 paesi x.com