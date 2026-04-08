In una settimana caratterizzata da numerose nomine pubbliche, si registra l’interesse per la possibile guida di una grande azienda del settore aerospaziale, con un nome in cima alla lista dei candidati. Contestualmente, il governo ha confermato la volontà di rinnovare i vertici di alcune società pubbliche, annunciando circa 842 nomine in 155 aziende controllate. La fase di selezione si svolge con attenzione alle procedure e ai criteri stabiliti.

Dopo il segnale di continuità dato dal Tesoro per il rinnovo dei vertici di Poste prosegue, per le partecipate, una tornata da 842 nomine in 155 società. Tra le scadenze più imminenti l’attenzione è su Leonardo per le indiscrezioni che indicano che potrebbe non esserci un nuovo mandato come capoazienda per Roberto Cingolani. Il titolo soffre in Borsa, -8,05% a 57,25 euro: a pesare, secondo gli analisti, è l’incertezza sulla prossima governance in una fase delicatissima per l’ industria della Difesa. Con le assemblee di bilancio dei prossimi mesi – calcola il centro studi CoMar – saranno rinnovati 214 organi sociali, di cui 118 consigli d’amministrazione e 96 collegi sindacali, in 155 società direttamente o indirettamente partecipate dal Tesoro: si tratta di 516 consiglieri di amministrazione e 326 sindaci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nomine, Mariani in pole per guidare Leonardo

Nomine, chi è la donna in corsa per LeonardoTra i papabili per la poltrona di Pontecorvo oltre a Cossiga jr, Cuzzilla e Andrea De Gennaro, spunta anche una lei che non si è lasciata benissimo...

Nomine regionali, fumata bianca. Talè e Carnaroli in pole per l’ErapNuovo vertice di maggioranza per definire l’accordo sulle ulteriori nomine in società partecipate o agenzie collegate alla Regione.

Temi più discussi: Nomine, Mariani in pole per guidare Leonardo; Moglie e marito: chi tifa per Monti, nuovo ad a Terna; I rumors sul dossier nomine: Francesco Macrì presidente di Leonardo, Elisabetta Belloni alla guida di Eni; Leonardo, Folgiero e Mariani in pole per il ruolo di CEO, seguiti da Ercolani e Monti, ma analisti bocciano sostituzione Cingolani.

Nomine, Mariani in pole per guidare LeonardoDopo il segnale di continuità dato dal Tesoro per il rinnovo dei vertici di Poste prosegue, per le partecipate, ... quotidiano.net

Leonardo, Lorenzo Mariani in pole per il dopo CingolaniIl governo lavora alle nomine nelle partecipate: Leonardo al centro con Lorenzo Mariani favorito per sostituire Cingolani. businesspeople.it

Fanno nomine di amministratori di sostegno per molto meno. Oltre ogni limite e senza più parole. Anzi si. Mi raccomando il Nobel. #Trump x.com

LE NOMINE - Confermato il presidente Mondardini alla guida del sindacato di categoria per il triennio 2026-2029. Tra gli obiettivi: formazione, orientamento nelle scuole e il consolidamento della rete nazionale - facebook.com facebook