nodo spopolamento mettere sul mercato case a basso prezzo

Nel comprensorio orvietano si cerca di contrastare il fenomeno dello spopolamento attraverso l’offerta di immobili a prezzi contenuti. Sono state messe in vendita case a basso costo con l’obiettivo di favorire il rientro di residenti o di attrarne di nuovi. Questa iniziativa mira a migliorare la situazione abitativa e a incentivare la permanenza delle persone nelle zone più colpite dal fenomeno.

Affrontare e risolvere il problema dello spopolamento che grava sul comprensorio orvietano mettendo sul mercato immobiliare abitazioni a basso prezzo. È una delle proposte di cui si sta discutendo in seno alla green community “Umbria etrusca“ che raggruppa 12 comuni dell’Orvietano i cui sindaci si sono riuniti nei giorni scorsi. Al centro del dibattito sono stati posti i servizi ecosistemici e lo sviluppo sostenibile del territorio. Il primo cittadino di Ficulle Gian Luigi Maravalle ha illustrato le attività svolte per il “Progetto Casa“, di cui il Comune di Ficulle è capofila. Dieci Comuni hanno già approvato un documento preliminare. L’obiettivo è promuovere la costruzione di abitazioni a basso costo per giovani e lavoratori, utilizzando tecniche costruttive innovative in aree già individuate dai piani regolatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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