No fondi per il doc su Regeni | Giuli smentisce la censura

Durante un'udienza alla Camera, Alessandro Giuli ha chiarito che il rifiuto dei fondi destinati a un documentario su Giulio Regeni non ha motivazioni politiche, ma si basa su valutazioni tecniche effettuate dal Ministero della Cultura. Le sue dichiarazioni sono giunte in risposta alle accuse di censura sollevate in aula, ribadendo che la decisione è stata presa senza coinvolgimenti di natura politica o di altra natura.

Alessandro Giuli ha respinto le accuse di censura politica durante il Question time alla Camera, spiegando che il rifiuto dei fondi per il documentario su Giulio Regeni dipende da valutazioni tecniche indipendenti del Ministero della Cultura. Il Ministro della Cultura è intervenuto per chiarire la posizione del dicastero in merito ai contributi negati all’opera intitolata Giulio Regeni tutto il male del mondo. Giuli ha precisato che l’autorità politica non ha alcun potere di intervento né durante la fase di valutazione né dopo l’emissione dei giudizi. Secondo il Ministro, tale separazione tra politica e commissioni tecniche rappresenta una garanzia essenziale di imparzialità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - No fondi per il doc su Regeni: Giuli smentisce la censura Doc Regeni: stop ai fondi, Magi sfida Giuli in ParlamentoRiccardo Magi, segretario di + Europa, presenterà domani un’interrogazione urgente al ministro della Cultura Alessandro Giuli. Fondi negati al film su Regeni, il ministro Giuli dice che non è stata una scelta politica: “Nessuna censura”Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto al question time alla Camera a un'interrogazione del Pd sull'esclusione dei fondi per il... Temi più discussi: No ai fondi per il film su Giulio Regeni: si dimettono due membri della commissione del Mic, Massimo Galimberti e Paolo Mereghetti; No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione; Il ministero della Cultura non concede fondi pubblici al documentario su Giulio Regeni; Il no ai fondi al film su Regeni diventa un caso, tre interrogazioni. No fondi per doc su Regeni. Giuli: Il ministero non può intervenire, autori: Più competenze nella commissioneSaltano i finanziamenti pubblici per il documentario su Giulio Regeni: la pellicola del regista Simone Manetti, che raccontava la drammatica storia del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso ... corrierenazionale.it Giulio Regeni: dopo il no ai fondi pubblici il documentario torna al cinemaOltre 60 sale, anche grazie al sostegno di Circuito Cinema, hanno deciso di riprogrammare il documentario, già da oggi proiezioni nelle città di Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze. movieplayer.it Film su #Regeni senza fondi Mic, #Giuli: nessuna scelta politica x.com askanews. . Film su #Regeni senza fondi Mic, #Giuli: nessuna scelta politica - facebook.com facebook