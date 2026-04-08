A Nizza Monferrato, il 11 aprile alle 16:00, si terrà l'inaugurazione del Cammino dei Campioni, un percorso dedicato agli atleti olimpici della città. L’evento prenderà il via con la posa della prima targa commemorativa, seguita da un percorso che comprende 107 tessere che raccontano le imprese degli atleti locali. La cerimonia si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo diverse autorità e rappresentanti sportivi.

Nizza Monferrato celebra i propri atleti olimpici con il Cammino dei Campioni. L’evento parte sabato 11 aprile alle 16:00 con la posa della prima targa commemorativa. L’iniziativa prende vita in via Pio Corsi, esattamente davanti al giardino di Palazzo Crova. In quell’occasione verrà installata la mattonella d’apertura e una targa per sancire l’inizio del progetto. Il percorso nasce da un accordo operativo tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Culturale Memorabilis. Il sostegno istituzionale arriva dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Asti e dal Comitato Regionale Piemonte del CONI. Un archivio a cielo aperto tra storia e sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nizza Monferrato: 107 tessere per l’epopea degli atleti olimpici

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Chi cura la salute mentale degli atleti olimpiciNei villaggi olimpici non ci sono solo palestre e piste di allenamento, ma anche spazi dedicati al benessere psicologico.