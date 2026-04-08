Il Regno Unito ha deciso di negare l’ingresso al rapper Kanye West, che era stato invitato a esibirsi al Wireless Festival di Londra questa estate. La decisione arriva dopo che il musicista ha fatto dichiarazioni considerate antisemite e razziste negli ultimi anni. La revoca del visto impedisce al artista di partecipare all’evento e di entrare nel paese. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità britanniche.

Il Regno Unito ha revocato il permesso d’ingresso al rapper Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate ai suoi interventi antisemiti e razzisti degli ultimi anni. Il provvedimento era stato preceduto dalle critiche del premier Keir Starmer. A nulla è valsa la difesa degli organizzatori, che avevano chiesto una "seconda chance" per il rapper, né la sua disponibilità a incontrare di persona esponenti della sdegnata comunità ebraica britannica per scusarsi. Il rapper è atteso a Reggio Emilia il 18 luglio per un concerto e sono già cominciate le polemiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Niente visto per Kanye West. Regno Unito vietato al rapper

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