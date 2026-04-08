A Cremona, il compositore e scrittore Niccolò Agliardi parteciperà alla proiezione del film

Niccolò Agliardi torna a Cremona per la proiezione del film Per un po’ al Cinema Filo, un evento organizzato dall’Associazione Il Girasole per condividere storie di affido con la comunità locale. L’evento segna il rientro in città dell’autore milanese, che ha il proprio libro trasformarsi in pellicola sotto la regia di Simone Valentini. La serata non è solo una presentazione cinematografica, ma l’atto conclusivo di un percorso creativo che lega l’artista a questo territorio da molti anni. Agliardi, noto per aver collaborato con Laura Pausini e per aver ottenuto un Nastro d’argento e un Golden Globe nel 2021 grazie al brano Io sì (Seen), ha curato personalmente anche la sceneggiatura della pellicola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Niccolò Agliardi e il cinema dell’affido: emozione a Cremona

Niccolò Agliardi: «Una telefonata ai Caraibi mi ha cambiato la vita. Ho detto sì all’affido senza paura. Ma l’amore da solo non basta: con Federico ho fallito, lui mi metteva alla prova e io non mollavo»Quando ha saputo che la sua storia sarebbe diventata un film che cosa ha provato? «Il regista, Simone Valentini, era l'assistente del regista del...

Leggi anche: «Ciak si gira... Cinema» ad altissima emozione: a Roma il concerto-spettacolo di Alma Manera

Temi più discussi: Per un po' al Cinema Filo. Niccolò Agliardi: Con Cremona un legame che dura da anni; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 31 marzo; Percoto Canta torna con la 39ª edizione: al via il bando per la piccola Sanremo del Friuli Venezia Giulia; Niccolò Agliardi racconta gli stati singolari dell’amore: dai social ai teatri.

Per un po' al Cinema Filo. Niccolò Agliardi: Con Cremona un legame che dura da anniUn rapporto che parte dalla musica e arriva fino al cinema, passando per Cremona, città che oggi considera un po’ sua. Niccolò Agliardi torna a Cremona con Per un po’, film tratto dal suo libro, e ... cremonaoggi.it

Proiezione di Per un po' e incontro con l'autoreMartedì 7 aprile al Cinema Filo di Cremona verrà proiettato Per un po' il nuovo film tratto dal libro di Niccolò Agliardi sull’affido. Appagato da una vita privilegiata che lo ha sempre trattato con ... laprovinciacr.it

Anche il cantautore Niccolò Agliardi si unisce alla Maratona del Sorriso, sostenendo la clownterapia insieme a Teniamoci per Mano APS. Niccolò è l’autore della colonna sonora della fiction Braccialetti Rossi, una storia che parla di forza, amicizia e speranza. - facebook.com facebook