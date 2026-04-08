Neymar ha subito un intervento al ginocchio con l’obiettivo di tornare in forma in tempo per convincere l’allenatore. La sua decisione arriva dopo un consulto e con l’intenzione di rispettare i tempi stabiliti. Contemporaneamente, dall’Italia si è diffusa la notizia di un regalo particolare inviato al giocatore, destinato a supportarlo nel percorso di recupero. La sua strategia mira a recuperare il prima possibile e tornare a disposizione della squadra.

Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Conferenza stampa Ferguson pre Bologna Aston Villa: «Possiamo fare la storia del nostro club, c’è una cosa in cui dobbiamo migliorare» Dossier Gravina, dopo le dimissioni passa al contrattacco: «Falsità hanno alimentato la ricerca di colpevoli, la mia audizione è stata cancellata». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Neymar, nuovo intervento per rientrare in tempo e convincere Ancelotti: dall’Italia arriva un omaggio inaspettato

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#AlissonSantos: "Ammiro molto #Kvara, ma sarà il campo a dire se siamo simili. Il mio modello #Neymar!" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Alisson-Santos---Ammiro-molto-Kvara--ma-sara-il-campo-a-dire-se-siamo-simili--Il-mio-modello--Ne - facebook.com facebook

Casemiro chiama Neymar in Nazionale #Neymar #Brasile #Messi #CristianoRonaldo #Tuttosport x.com