Netflix | rimborsi fino a 500€ per milioni di utenti italiani

Il Tribunale di Roma ha deciso che milioni di utenti italiani di Netflix possono chiedere rimborsi fino a 500 euro. La richiesta riguarda variazioni di prezzo che sarebbero state effettuate tra il 2017 e gennaio 2024 in modo considerato illegittimo. La decisione si applica a tutti i clienti coinvolti in questa vicenda, che potranno avanzare le proprie richieste di indennizzo.

Il Tribunale di Roma ha stabilito che i clienti italiani di Netflix possono richiedere rimborsi fino a 500 euro a causa di variazioni di prezzo illegittime avvenute tra il 2017 e gennaio 2024. La sentenza nasce da un’azione legale portata avanti dal Movimento Consumatori. I magistrati capitolini hanno riscontrato che le clausole utilizzate per aumentare i canoni mensili non rispettavano il Codice del Consumo, poiché mancava la specifica dei motivi validi richiesti dalla legge nazionale. Questo provvedimento rende nulle le modifiche tariffarie imposte unilateralmente dal colosso di Los Gatos negli ultimi sette anni, aprendo la strada a una massiccia restituzione di denaro per milioni di utenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Netflix: rimborsi fino a 500€ per milioni di utenti italiani Leggi anche: Netflix: rimborsi fino a 500 euro per milioni di abbonati italiani. Chi può riavere i soldi Netflix, aumenti illegittimi: rimborsi fino a 500 euro per gli abbonati Temi più discussi: Netflix, per il tribunale illegittimi gli aumenti dal 2017 al 2024. Ora rimborsi fino a 500 euro; Netflix, rincari degli abbonamenti illegittimi: Rimborsi fino a 500 euro ai clienti. La sentenza; Netflix, rincari illegittimi. Consumatori: Rimborsi fino a 500 euro. L’azienda: faremo ricorso; Rimborsi Netflix, chi ne ha diritto e come richiederli dopo la sentenza. Ricorso accolto, Netflix deve rimborsare fino a 500 euro a clienti vecchi e nuoviUna sentenza del Tribunale di Roma condanna Netflix a rimborsare fino a 500 euro i clienti dopo azione del Movimento dei Consumatori. investireoggi.it Netflix, rimborsi in arrivo. Si possono ottenere fino a 500 euro, ecco comeGiudici annullano gli aumenti dal 2017 al 2024: clausole nulle e rimborsi obbligatori per oltre cinque milioni di utenti coinvolti ... affaritaliani.it Con Doctor Sleep (2019), visto stasera su Netflix, Mike Flanagan porta sul grande schermo l'omonimo romanzo di Stephen King, un libro in cui il Re usa effettivamente molto il suo grande mestiere. Però la storia originale di Torrance junior, l'alcolista Dan (orm facebook Netflix ha annunciato la terza stagione di One Piece che sarà rilasciata nel 2027. x.com