Il primo ministro israeliano ha confermato che la pausa di due settimane negli attacchi contro l’Iran non influenzerà le operazioni militari in corso in Libano. L’ufficio del premier ha anche comunicato che, pur sostenendo la decisione degli Stati Uniti di sospendere le azioni contro Teheran, le operazioni in Libano continueranno come programmato. La questione riguarda le diverse aree di intervento e le rispettive strategie militari.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso sostegno alla decisione degli Stati Uniti di sospendere gli attacchi contro l’Iran, ma ha precisato che la tregua di due settimane non si estenderà alle operazioni militari israeliane in corso in Libano. In una dichiarazione rilasciata mercoledì a X, Netanyahu ha affermato che Israele appoggia gli sforzi del presidente statunitense Donald Trump per garantire che “l’Iran non rappresenti più una minaccia nucleare, missilistica e terroristica per l’America, Israele, i paesi arabi confinanti con l’Iran e il mondo”. L’accordo di cessate-il-fuoco concluso tra Stati Uniti e Iran “non include il Libano”, coinvolto nel conflitto in Medio Oriente dopo gli attacchi del movimento integralista islamico filo-iraniano Hezbollah contro il territorio israeliano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Netanyahu precisa che la tregua di due settimane non si estenderà alle operazioni militari israeliane in corso in Libano

Trump annuncia una tregua di due settimane, riaperto lo Stretto di Hormuz. Netanyahu: “Il cessate il fuoco non comprende il Libano”E’ prevista per le 14 ora italiana una conferenza stampa del segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, e del generale Dan Caine, capo degli Stati...

Come e perché è stata raggiunta la tregua in Iran, Trump: “Si faranno un sacco di soldi”. Netanyahu: “La guerra in Libano va avanti”Iran, Stati Uniti e Israele hanno annunciato nella notte di aver raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di due settimane per la guerra che sta...

Temi più discussi: Israele, la polizia impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: Motivi di sicurezza, lo sapeva. Il Patriarcato: Decisione grave. Poi Netanyahu dà il via libera; Cosa ci dice la pena di morte in Israele: l’intervista al prof. Enrico Campelli (Sciences Po); Scoppia il caso dei Bibi Files: pubblicati online spezzoni del documentario sul processo a Netanyahu; Netanyahu critica la Corte Suprema che ha autorizzato la protesta ieri a Tel Aviv.

Netanyahu precisa che la tregua di due settimane non si estenderà alle operazioni militari israeliane in corso in LibanoL’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso sostegno alla decisione degli Stati ... msn.com

Netanyahu annuncia: In Iran superato il 50% della missione. Trump punta al controllo totale dell’uranioIl piano per nuovi oleodotti in Arabia Saudita per bypassare Hormuz. Trump minaccia: O aprire lo stretto o distruzione totale. it.benzinga.com

Israele approva la legge per la pena di morte… Lo avevano detto, Netanyahu lo aveva detto, e lo hanno fatto. Letta la notizia, immediatamente mi è tornata in mente un’immagine precisa. Un altro chiodo conficcato nella carne di quel Cristo che proprio loro co - facebook.com facebook