Nessuna rapida soluzione per la linea ferroviaria Pescara-Foggia e la A14 | i collegamenti restano bloccati

Le ferrovie tra Pescara e Foggia, nel tratto tra Vasto-San Salvo e Termoli, continuano a rimanere interdette, senza una data certa per il ripristino. La frana di Petacciato, nel Campobassano, si è riattivata a causa delle abbondanti piogge della prima settimana di aprile, interrompendo i collegamenti ferroviari. La situazione riguarda anche l’autostrada A14, che rimane chiusa in alcuni tratti senza indicazioni di riapertura imminente.