Nessuna rapida soluzione per la linea ferroviaria Pescara-Foggia e la A14 | i collegamenti restano bloccati
Le ferrovie tra Pescara e Foggia, nel tratto tra Vasto-San Salvo e Termoli, continuano a rimanere interdette, senza una data certa per il ripristino. La frana di Petacciato, nel Campobassano, si è riattivata a causa delle abbondanti piogge della prima settimana di aprile, interrompendo i collegamenti ferroviari. La situazione riguarda anche l’autostrada A14, che rimane chiusa in alcuni tratti senza indicazioni di riapertura imminente.
Impossibile prevedere i tempi di ripristino della linea ferroviaria Pescara-Foggia nel tratto tra Vasto-San Salvo e Termoli a seguito della riattivazione della frana di Petacciato (Campobasso) su cui un peso lo hanno avuto le forti piogge della prima settimana di aprile. Parliamo del fronte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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