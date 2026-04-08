Nessun rapporto tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo lui svela il motivo | Mai ricevuto scuse sentite

Rosario Guglielmi ha chiarito di non avere più contatti con Lucia Ilardo, spiegando di non aver mai ricevuto scuse sincere da parte sua. In una dichiarazione recente, ha confermato che non esistono rapporti attuali tra i due e ha spiegato il motivo della loro separazione. La vicenda riguarda questioni personali mai risolte e rimaste senza ulteriori sviluppi pubblici.

Rosario Guglielmi torna a parlare di Lucia Ilardo, perché oggi non hanno nessun rapporto. La storia d’amore tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo è terminata la scorsa estate dopo aver partecipato a Temptation Island, nonostante le tensioni all’inizio si sentivano ma ad ottobre lui ha deciso di staccarsi da lei in modo definitivo. Rosario Guglielmi (Screen Ig @lovecastitalianglobe) Nella casa del Grande Fratello Vip la gieffina parlando dell’ex fidanzato ha fatto sapere che l’ha bloccata ovunque per non aver nessun rapporto con lei. Più volte lei ha provato a contattarlo, sperava in un’altra chance ma lui non le ha mai risposto. Ospite del podcast Lovecast l’ex di Lucia Ilardo ha spiegato perché si è comportato così. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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