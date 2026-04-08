Neonata morta dopo il volo dal balcone con la madre agli atti 500 pagine di chat con i medici

L'inchiesta sulla tragedia del giugno scorso nel quartiere Santa Lucia sopra Contesse si arricchisce di nuovi elementi. Sono state depositate circa 500 pagine di chat tra la madre e i medici, nel contesto delle indagini sulla morte della neonata, deceduta dopo essere caduta dal balcone con la madre. La donna di 40 anni si era lanciata dal primo piano con la figlia di tre mesi ancora in braccio.

Nuovi elementi entrano nell’inchiesta sulla tragedia avvenuta nel giugno dello scorso anno nel quartiere Santa Lucia sopra Contesse, dove una donna di 40 anni si lanciò dal balcone del primo piano della propria abitazione con in braccio la figlia di tre mesi. La bambina, trasportata in condizioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Neonata morta dopo due giorni dal parto, otto medici e un'ostetrica indagatiValutata la gravidanza a rischio, la donna è stata trasferita al Policlinico di Bari dove, due giorni dopo il parto, le neonata è deceduta.

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Neonata morta durante parto, la perizia in appello scagiona i medici imputati x.com