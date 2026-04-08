Nella tempesta globale dell’Iran la Cina batte gli altri mercati Ecco perché

Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2026, si sono diffuse notizie riguardanti un’escalation nel contesto internazionale legato all’Iran. In questo periodo, i mercati cinesi hanno registrato una crescita superiore rispetto ad altri mercati globali. La diffusione di queste notizie ha attirato l’attenzione degli analisti, che hanno osservato come i titoli cinesi abbiano mostrato performance più solide rispetto ad altri. La situazione ha coinvolto vari settori, tra cui energia e finanza.

Quando, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2026, le prime notizie sull’ escalation militare in Iran iniziano a diffondersi, la reazione dei mercati finanziari globali sembra seguire un copione ben noto tra Borse in calo, volatilità in aumento, prezzi dell’energia in impennata e investitori alla ricerca disperata di ripari sicuri. Eppure, mentre gran parte dei mercati mondiali arretrava sotto il peso dello shock geopolitico, la Cina è parzialmente riuscita a “tenere”. Perché proprio la Cina, il più grande importatore globale di petrolio, e una delle economie più esposte alle rotte energetiche mediorientali, non viene travolta dalla tempesta finanziaria scatenata dalla guerra? Questa apparente contraddizione rende cruciale analizzare la performance relativa dei mercati finanziari cinesi nel contesto del conflitto iraniano. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Nella tempesta globale dell’Iran, la Cina batte gli altri mercati. Ecco perché Energia e carburanti, la Sicilia nella tempesta globaleMentre le potenze riscrivono le mappe, l’Italia arranca e la Sicilia osserva: strategica per tutti, tranne che per chi dovrebbe governarla Nel... Leggi anche: Trump prova a rassicurare americani e mercati sulla guerra in Iran: “Vicini alla fine. Gli altri si occupino di Hormuz” Temi più discussi: Le conseguenze della guerra in Iran si fanno sentire anche a tavola: l'allarme della FAO. Tempesta perfetta?; Iran, trattativa per la tregua: le 10 proposte di Teheran. Trump: È un grande passo; Africa, la crisi che arriva da Hormuz; La guerra all’Iran tra escalation militare e trattative in stallo – AGGIORNATO. La ministra degli Emirati Arabi a Euronews: l'Iran non può tenere in ostaggio l'economia globaleIn un'intervista rilasciata a Euronews, la ministra di Stato degli Emirati Arabi Uniti Lana Nusseibeh ha lanciato un appello al mondo affinché non si permetta al comportamento da Stato canaglia dell ... it.euronews.com Asia nella bufera (Kospi -4,5%) dopo il discorso alla nazione di Trump. Crollano euro e TreasuryIl presidente Usa ha avvertito che potrebbe colpire l’Iran in maniera estremamente dura riportandolo all’età della pietra dopo l’apertura alla fine del conflitto solo poche ore prima ... milanofinanza.it Quanto è fragile la tregua tra Iran e Stati Uniti L’analisi di Micól Flammini ( @micolfla ) durante la diretta del Foglio sulla crisi in medio oriente. “È vero che il regime iraniano è stato indebolito, ma le ragioni per cui il conflitto è iniziato sono tutte ancora lì. Il regi - facebook.com facebook L'analista Milshtein: ''In Israele molta frustrazione, l'Iran fa più paura dopo la guerra'' x.com