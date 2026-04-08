Nel fontanile a secco torna l’acqua | pesci salvi

Da ilgiorno.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un periodo di siccità, l’acqua è tornata nel fontanile di San Vito, permettendo a centinaia di pesci di sopravvivere. L’intervento delle autorità e dei volontari ha permesso di ripristinare il flusso nel canale, che era rimasto a secco durante le festività pasquali. La situazione è ora sotto controllo e l’ambiente naturale è stato preservato grazie a questa azione.

Acqua di nuovo nel fontanile: salvati centinaia di pesci. Dopo l’allarme scattato a Pasqua, il rapido intervento delle istituzioni e dei volontari riporta la vita nel canale di San Vito. Si sono mosse le istituzioni e, nel pomeriggio di ieri, l’acqua è finalmente tornata a scorrere nel fontanile che nei giorni scorsi era rimasto completamente a secco. Una notizia positiva che mette la parola fine a una vicenda iniziata nel giorno di Pasqua, quando era scattato l’allarme per la grave carenza idrica. Sul posto erano intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco e il nucleo ittico-venatorio della Città Metropolitana, avviando le prime verifiche sulla situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Nel fontanile a secco torna l’acqua: pesci salvi

Ritorna l’acqua nel fontanile di San Vito a Gaggiano: salvati da morte certa centinaia di pesciGaggiano (Milano), 7 aprile 2026 - Si sono mosse le istituzioni ed è tornata l’acqua nel fontanile rimasto a secco.

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