Nel film dedicato a Michael Jackson non saranno presenti riferimenti alle accuse di abusi. A causa di una clausola legale, la parte finale del film è stata completamente riscritta e alcune scene sono state modificate o rimosse. La produzione ha deciso di apportare queste modifiche per rispettare gli accordi e le restrizioni legali vigenti. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sui dettagli delle modifiche apportate.

L’uscita di Michael, il biopic su Michael Jackson, era prevista inizialmente per aprile del 2025 ma è stata rimandata diverse volte, fino a essere fissata per la settimana del 22 aprile 2026. Sul motivo del ritardo erano state fatte diverse ipotesi e ora è stato confermato che la produzione ha dovuto rifare tutta la parte finale del film oltre ad alcune altre scene. La parte del film che è stata rifatta è quella in cui si raccontano le accuse di violenze sessuali su minori rivolte alla celebre popstar negli anni Novanta, che quindi non compariranno nel film. In base alle ricostruzioni di Variety, che ha sentito diverse persone coinvolte... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nel film su Michael Jackson non ci saranno riferimenti alle accuse di abusi

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