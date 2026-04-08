' Ndrangheta maxi blitz in tutta Italia | arresti anche in provincia di Viterbo

Alle prime ore di mercoledì 8 aprile, la polizia ha avviato un'operazione che ha coinvolto varie province italiane, tra cui quella di Viterbo. Durante le operazioni sono stati effettuati numerosi arresti e perquisizioni in diverse località. L'intervento si inserisce in un’indagine più ampia contro un'organizzazione criminale di stampo mafioso. La situazione resta sotto controllo mentre le forze dell’ordine proseguono con le indagini.

Dalle prime luci dell'alba di mercoledì 8 aprile la polizia di stato ha dato il via a una vasta operazione che ha interessato diverse province italiane, tra cui quella di Viterbo. Gli investigatori hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 54 soggetti, ritenuti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it 'Ndrangheta, maxi blitz tra Calabria e Nord Italia: 54 misure cautelari, coinvolta anche la provincia di ReggioDalle prime ore di questa mattina, la polizia di Stato sta dando esecuzione a 54 misure cautelari nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio... Temi più discussi: Maxi-blitz contro la ‘ndrangheta: 54 arresti in diverse province. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico; 'Ndrangheta, maxi blitz in tutta Italia: arresti anche in provincia di Viterbo; 'Ndrangheta, maxi blitz della polizia: 54 arresti in 5 regioni - Video; 'Ndrangheta, maxi operazione tra Milano e la Calabria: tra gli arrestati anche l'ex ultras Marco Ferdico (già in carcere). Nuovi guai per l'ex capo ultrà dell'Inter Ferdico: Terminale milanese del narcotraffico della 'ndranghetaMaxi blitz contro l'ndrangheta, 54 arrestati tra cui Marco Ferdico ex capo ultrà dell'Inter coinvolto anche nell'inchiesta Doppia curva ... gazzetta.it 'Ndrangheta, maxi operazione tra Milano e la Calabria: tra gli arrestati anche l'ex ultras Marco Ferdico (già in carcere)Nuova tempesta giudiziaria per l'ex capo della Curva Nord, Ferdico, accusato di associazione mafiosa nell'ambito del maxi blitz che ha portato a 54 arresti ... milanotoday.it Il provvedimento scaturisce dall’operazione “Inter nos” del 2021, al centro l’aggiudicazione di appalti pubblici nel settore delle pulizie e delle sanificazioni e rapporti con la ‘ndrangheta - facebook.com facebook Blitz contro la 'Ndrangheta in Calabria, Rovigo coinvolta. Operazione della Polizia con la Dda di Catanzaro. x.com