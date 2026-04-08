Nella notte tra il 7 e l’8 aprile 2026 si sono disputati dieci incontri di NBA, con alcune prestazioni da record e risultati sorprendenti. Un giocatore ha stabilito un nuovo record personale, mentre una squadra ha subito una pesante sconfitta, subendo un massacro da parte dell’avversaria. In un’altra partita, i Celtics sono riusciti a rimontare uno svantaggio importante, modificando gli equilibri in classifica. La serata ha portato diversi cambiamenti nel panorama della lega.

Dieci match NBA hanno movimentato la notte tra il 7 e l’8 aprile 2026. Tra prestazioni individuali da record, rimonte repentine e collassi difensivi, i risultati ridisegnano le gerarchie della lega. L’attenzione si è concentrata su New Orleans, dove Jeremiah Fears ha stabilito un nuovo primato per i rookie con 40 punti. La sua performance ha guidato i Pelicans a una vittoria per 156-137 contro Utah, interrompendo una serie di otto sconfitte consecutive. Parallelamente, Oklahoma City Thunder ha mostrato una forza schiacciante travolgendo i Los Angeles Lakers 123-87. Shai Gilgeous-Alexander ha registrato 25 punti e 8 assist, mentre Isaiah Joe ha colpito sei volte dalla distanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NBA: record di Fears e massacro dei Lakers, i Celtics rimontano

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La serata di Pasqua in NBA è stata la serata dei crossover! Jaylen Brown mette sui pattini R.J. Barrett, Jeremiah Fears fa la stessa cosa con Jalen Suggs #cronachedibasket #nba #jaylenbrown #jeremiahfears - facebook.com facebook