Il 8 aprile 2026, i Minnesota Timberwolves hanno ottenuto l’ingresso diretto ai playoff della Western Conference NBA, diventando l’ultima squadra a qualificarsi. Nella stessa giornata, i Rockets hanno conquistato la settima vittoria consecutiva, mentre i Clippers sono stati guidati da Leonard in una vittoria significativa. I Suns, Trail Blazers e Golden State Warriors si contendono ancora gli ultimi due posti disponibili con i turni di play-in in corso.

Los Angeles (Stati Uniti), 8 aprile 2026 – I Minnesota Timberwoves sono l’ultima squadra a conquistare l’accesso diretto ai playoff di Western Conference NBA (Suns, Clippers, Trail Blazers e Golden State Warriors si giocheranno invece gli ultimi due posti disponibili con i play-in). Un traguardo che la franchigia di Minneapolis ha tagliato grazie al netto successo ottenuto questa notte contro gli Indiana Pacers, battuti 124-104. Nonostante le assenze della stella Anthony Edwards e di Jayden McDaniels, i T-Wolves sono riusciti a spezzare la striscia negativa di tre sconfitte consecutive grazie a una gara interamente comandata (massimo vantaggio toccato sul +31). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nba, i Timberwolves agguantano i playoff. Settebello dei Rockets, Leonard trascina i Clippers

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