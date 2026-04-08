Naturalitas torna a splendere Giardinaggio agricoltura e gusto nella mostra-mercato dell’Anzilotti

Sabato si apre la quattordicesima edizione di Naturalitas, una tradizionale mostra-mercato che si tiene all’Istituto tecnico agrario Anzilotti. La manifestazione si svolge in due giorni, con ingresso gratuito, e propone esposizioni legate a giardinaggio, agricoltura e gastronomia, offrendo un’occasione per scoprire prodotti e pratiche legate al mondo della natura e della sostenibilità. L’evento si ripete ogni primavera, attirando visitatori interessati a questi settori.

Sabato prende il via la quattordicesima edizione di NaturalItas, ormai tradizionale manifestazione primaverile che si svolge all’ Istituto tecnico agrario Anzilotti: una mostra-mercato di due giorni a ingresso gratuito dedicata al mondo della natura, dell’ agricoltura e della sostenibilità. In arrivo, negli spazi aperti della scuola, ma anche nella palestra, sul campetto, nelle aule e nei laboratori, decine di espositori provenienti da tutta Italia a proporre, sui propri banchi, prodotti come piante, fiori, alimenti tipici, artigianato e innovazioni agricole. Oltre alla parte espositiva, Naturalitas ha anche un forte valore educativo: coinvolge numerose associazioni del territorio legate al mondo del volontariato, e studenti e docenti dell’istituto, che presentano progetti, laboratori e attività legate all’ambiente e al territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Naturalitas torna a splendere. Giardinaggio, agricoltura e gusto nella mostra-mercato dell’Anzilotti Torna NaturalItas: spazio a agricoltura, giardinaggio, enogastronomiaQuesta mattina l’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti ospita il sedicesimo appuntamento con gli Incontri del Cuore: a partire dalle 9 alcuni esperti... Torna ’Olea Castanea’. L’evento di gusto all’agrario AnzilottiPESCIA Sabato l’istituto tecnico agrario Anzilotti ospita ‘Olea’, convegno entrato stabilmente nel programma delle manifestazioni che quest’anno si...