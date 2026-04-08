Napoli sogno Fabregas | il primo acquisto sarebbe Perrone

Il Napoli sta pianificando le prossime mosse di mercato e il nome di Fabregas viene associato come possibile nuovo acquisto. Secondo le indiscrezioni, il primo rinforzo potrebbe essere Perrone, giovane centrocampista attualmente in forza a un club di Serie A. La società sta valutando le offerte e le strategie per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, senza ancora ufficializzare alcun accordo.

Il futuro della panchina del Napoli potrebbe presto entrare in una fase di profondo cambiamento. Qualora Antonio Conte decidesse di accettare la proposta della Nazionale Italiana, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato il profilo ideale a cui affidare il nuovo corso azzurro: Cesc Fabregas. Fabregas rappresenterebbe una svolta netta rispetto al recente passato. L’ex centrocampista spagnolo porterebbe a Napoli il suo marchio di fabbrica tattico: il 4-2-3-1, sistema basato su possesso palla, costruzione dal basso e grande qualità tecnica nella zona centrale del campo. Un’idea di calcio moderna, votata al controllo del gioco e alla valorizzazione dei giocatori più tecnici, perfettamente compatibile con la filosofia che De Laurentiis vorrebbe imprimere al progetto post-Conte. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Conte spinge per il colpo “alla McTominay”: sarebbe un acquisto da sogno Como, i convocati per la Roma: Fabregas recupera Perrone e DiaoAlla vigilia del match contro la Roma, in programma domani alle 18, il Como ha diramato la lista dei convocati. Temi più discussi: Napoli, casting per il dopo-Conte: Fabregas il sogno; Panchina napoli sogno fabregas mediaset svela le opzioni di adl in lista anche italiano e farioli; Fabregas sogno proibito di De Laurentiis, valutati altri quattro tecnici – Mediaset; Napoli, De Laurentiis non vuole un caso Spalletti: idee chiare se Conte lascia per l’Italia, il sogno è Fabregas. Napoli e il sogno di ADL, prendere Cesc Fabregas in caso di addio di Antonio ConteIl possibile passaggio di Antonio Conte alla Nazionale Italiana aprirebbe scenari completamente nuovi in casa SSC Napoli. In questo contesto, il sogno di ... dailynews24.it Napoli, De Laurentiis non vuole un caso Spalletti: idee chiare se Conte lascia per l’Italia, il sogno è FabregasIl presidente del Napoli De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato come quando partì Spalletti: in caso di addio di COnte vuole puntare sul tecnico del Como Fabregas ... sport.virgilio.it Intervento dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Bagnoli #Napoli - facebook.com facebook Quattordicenne accoltellato nei bagni della scuola a Napoli, due minori denunciati. E' accaduto a Scampia: il fendente sarebbe stato sferrato da un 17enne, mentre un 15enne avrebbe nascosto l'arma #ANSA x.com