Napoli, 8 aprile 2026 - Dopo quasi un anno senza segnare, il giocatore ha ritrovato il gol in tre partite consecutive, segnando due reti. La prestazione ha contribuito alla vittoria della squadra in una partita importante. L'allenatore ha confermato la sua presenza tra i titolari, mentre i tifosi hanno festeggiato con entusiasmo i gol segnati. La squadra si mantiene in corsa per il titolo di campione.

Napoli, 8 aprile 2026 - Un digiuno lungo quasi un anno e poi 2 gol nel giro di 3 partite, entrambi di fondamentale importanza per la propria squadra, pur con nel mezzo la tempesta purtroppo perfetta della Nazionale a Zenica: Matteo Politano passa quasi tre quarti del campionato a disperarsi per quella rete che non arrivava mai e poi segna prima contro il Lecce e poi, soprattutto, al Milan, entrambe le volte in quel Maradona che troppo spesso era stato troppo severo con lui. Nel frattempo la parentesi con l'azzurro più scuro dell' Italia non è andata bene, ma non solo per Politano, che però si è ritrovato con il Napoli, trascinandolo nella striscia aperta di 5 vittorie di fila che sta tenendo inaspettatamente acceso il sogno scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Politano torna decisivo e riaccende il sogno scudetto

Napoli-Parma 0-0, pagelle – Torna il virus della pareggite, torna il Politano fumoso, torna l’arbitro FabbriIl campionato è ancora a metà ma il mesto zero a zero vanifica l’impresa di domenica a San Siro.

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Napoli, Politano torna decisivo e riaccende il sogno scudettoCon 2 reti in 3 partite, l'esterno sta contribuendo al momento d'oro degli azzurri. E intanto il pensiero torna alla notte nera dell'Italia a Zenica e a quella sostituzione di Gattuso forse troppo pre ... sport.quotidiano.net

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