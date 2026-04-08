Napoli-Milan il commento di Pellegatti | Leao Loftus e Pulisic non hanno dato niente Contro l’Udinese…

Durante la partita tra Napoli e Milan, Carlo Pellegatti ha commentato le prestazioni di alcuni giocatori rossoneri, sottolineando che Leao, Loftus e Pulisic non hanno contribuito significativamente all’attacco. Ha anche osservato come i cambi effettuati durante il match non abbiano portato miglioramenti evidenti, evidenziando una fase offensiva poco efficace da parte della squadra. La partita contro l’Udinese sarà un banco di prova per valutare eventuali miglioramenti.

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, è tornato a parlare della sconfitta del Milan contro il Napoli nel match del 'Maradona'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. "Dopo l'occasione potenziale di Nkunku, improvvisamente il Milan ha smesso di giocare, non sul piano fisico ma proprio per sua scelta, arretrando il baricentro, non cercando i contropiedi e il Napoli gioco forza è venuto con le sue qualità nonostante non abbia fatto niente di che. I cambi non hanno dato nulla, anche Leao, Loftus e Pulisic non hanno dato niente". "Sono le classiche partite che vuoi controllare e se poi finisce in parità dici bene, partita controllata, ma se poi perdi rimani male e ti arrabbi perché non hai mai visto il Milan attaccare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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