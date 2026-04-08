Napoli il distributore di benzina cinese low cost a Fuorigrotta è una bufala

Una notizia diffusa sui social afferma che due distributori di carburante di origine cinese nella zona di Fuorigotta, Napoli, offrano prezzi molto bassi. Tuttavia, le autorità locali hanno chiarito che questa informazione non corrisponde alla realtà e che i distributori citati non sono attivi nella zona. La vicenda riguarda un tentativo di smentita di una notizia che si è diffusa rapidamente online senza fondamento.

Sui social impazza la falsa notizia dei due distributori di carburante cinesi, "Dragon Petrol" e "Zhonghua Petrol", con prezzi bassissimi, attivi nella periferia Ovest di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Missili low cost per conquistare Taiwan: come funziona la strategia cineseIn Cina è in corso un dibattito sull’adozione di munizioni guidate a basso costo pensate per sostenere guerre lunghe e ad alta intensità come un... Juventus: colpo low cost dal Napoli?La Juventus sta valutando con attenzione un rinforzo a parametro zero direttamente dal Napoli per rinforzare la fascia sinistra in vista dell’estate... Temi più discussi: Dragon Petrol, il nuovo distributore cinese che venderà in Italia benzina e diesel a 1 euro al litro: chi è veramente; Napoli, il distributore di benzina cinese low cost a Fuorigrotta è una bufala; Sequestrati oltre 4.500 litri di carburante non conforme; Diesel truccato a Napoli: la truffa che distrugge i motori sfruttando il caro prezzi. Napoli, il distributore di benzina cinese low cost a Fuorigrotta è una bufalaSui social impazza la falsa notizia dei due distributori di carburante cinesi, Dragon Petrol e Zhonghua Petrol , con prezzi bassissimi ... fanpage.it Napoli, rapine ad un distributore di benzina e ad un automobilista: due arrestiNei giorni scorsi nell'area flegrea (comuni di Pozzuoli e Quarto) è stata data esecuzione a due distinte ordinanze cautelari personali emesse dal G.I.P del Tribunale di Napoli, ... ilmattino.it Intervento dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Bagnoli #Napoli - facebook.com facebook