Napoli grande successo di AG4IN a Los Angeles | le parole di De Laurentiis emozionano

A Los Angeles, AG4IN ha ottenuto un grande successo, attirando l’attenzione del pubblico e della stampa locale. Durante l’evento, sono state pronunciate parole che hanno emozionato i presenti, tra cui quelle di un noto presidente di una squadra di calcio. Nel frattempo, in Italia, il Napoli ha visto rallentare la propria corsa in campionato, in parte a causa di numerosi infortuni che hanno colpito la squadra.

In questa stagione, il Napoli non è riuscito a mantenere il passo del’Inter anche a causa dei tanti e ripetuti infortuni. Nella scorsa, invece, abbiamo visto una lotta fino all’ultimo respiro culminato con la vittoria del quarto Scudetto azzurro. Lotta che si è poi tramutata nel film “AG4IN” che riviveva la splendida stagione portata avanti da Antonio Conte e i suoi ragazzi. Il film è sbarcato anche a Los Angeles: De Laurentiis si è dichiarato entusiasta della prima americana. Napoli, il film sbarca a Los Angeles: le parole del presidente. Ieri si è tenuta la proiezione del film “AG4IN” a Los Angeles, un avvenimento che fa capire quanto il Napoli stia crescendo sotto tutti i punti di vista negli ultimi anni anche grazie alle vittorie dei due Scudetti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, grande successo di AG4IN a Los Angeles: le parole di De Laurentiis emozionano Leggi anche: Premiere di AG4IN: De Laurentiis riceve la cittadinanza di Los Angeles. Una celebrazione speciale! De Laurentiis a Los Angeles: il film AG4IN batte il MilanIl presidente Aurelio De Laurentiis non sarà presente allo stadio Maradona per la sfida contro il Milan, poiché si trova già da giorni a Los Angeles. Temi più discussi: Napoli, la prima di Ag4in a Los Angeles è un successo: De Laurentiis nominato cittadino onorario; De Laurentiis incontenibile a Los Angeles: salta con i tifosi durante lo sfottò alla Juve; Aurelio De Laurentiis insignito della cittadinanza onoraria di Los Angeles dopo la priezione di Ag4in, il film sullo scudetto del Napoli; Ssc Napoli, De Laurentiis cittadino onorario di Los Angeles. De Laurentiis: Serata memorabile, sono stato proclamato cittadino onorario di Los AngelesAurelio De Laurentiis gande protagonista a Los Angeles dove è stata proiettata la Premiere americana di 'AG4IN', il film sullo Scudetto del Napoli. areanapoli.it Il rimpianto di De Laurentiis: Napoli secondo con tanti infortuni, senza avremmo rivintoNapoli - L’ambizione è tornare a indossare lo scudetto sul petto, difendendo comunque questo, per ora, fino a quando l’aritmetica darà speranze alla squadra di Conte. Il presidente del Napoli, Aurelio ... corrieredellosport.it "Charlie's Angels" reunion al PaleyFest di Los Angeles per celebrare i 50 anni delle serie tv diventata cult, su tre affascinanti ex poliziotte, diventate detective private, Sabrina, Jill e Kelly, che lavoravano per il misterioso Charlie che mai appariva sullo schermo - facebook.com facebook Grande entusiasmo oltreoceano per il Napoli. Nella notte italiana, all’Egyptian Theatre di Los Angeles, si è tenuta la prima americana di “AG4IN”, il film dedicato al quarto scudetto azzurro. x.com