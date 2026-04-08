Napoli Galli | Conte garanzia per il futuro

La notte del Maradona ha portato a nuove considerazioni sul calcio italiano, con il Napoli che riaccende le proprie speranze e il Milan che interrompe la sua corsa. L’Inter segue la situazione da distanza, mentre le discussioni si focalizzano sul ruolo di un allenatore considerato una garanzia per il futuro del club partenopeo. La partita ha acceso un dibattito tra tifosi e analisti riguardo alle prospettive delle squadre coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La notte del Maradona riapre scenari e riflessioni. Il Napoli rilancia le proprie ambizioni, il Milan si ferma, mentre l’Inter osserva da lontano. Ma, come racconta Giovanni Galli nell’intervista rilasciata a Il Mattino, il tema va oltre il campo e tocca il futuro del calcio italiano. Giovanni Galli, intervistato da Il Mattino, smorza subito il dibattito sulla panchina della Nazionale: «La ricerca del ct oggi è una fesseria». Una presa di posizione netta, che sposta il focus su problemi più profondi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Galli è chiaro: «Non basta scegliere il giusto commissario tecnico per cambiare la storia». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Galli: «Conte garanzia per il futuro» Leggi anche: Avere Conte in panchina è una garanzia per De Laurentiis, il terzo anno a Napoli è già scritto (Repubblica) Alvino: “Rispetto per Conte, ma ADL è la garanzia del Napoli”Attraverso i microfoni di Radio Crc, il giornalista Carlo Alvino ha commentato i rumors che vedrebbero Antonio Conte come nuovo ct dell’Italia. Si parla di: MN - De Rienzo: In questo momento storico la garanzia più grande del Napoli è Antonio Conte. Napoli, futuro Conte. Intervista a Giovanni Galli: «Non vada via»Tutto in una notte. Il Napoli si eleva, il Milano abdica. L'Inter a guardare da lontano ancora con rilevante serenità. Almeno per ora. Spettatore interessato del match del ... ilmattino.it Napoli, futuro blindato: con Conte fino al 2027. Fumata bianca a maggioErano infatti inventati i rumors sul suo ipotizzato ritorno alla Juventus della scorsa primavera - messi in circolazione nel vano tentativo di inquinare i pozzi della volata scudetto - e anche il ... napoli.repubblica.it