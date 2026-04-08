Napoli e Inter hanno un ostacolo in comune | il Como

Napoli e Inter si trovano ad affrontare una sfida inaspettata, rappresentata dal Como. La squadra lombarda si pone come un ostacolo per entrambe, che cercano di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La partita tra queste formazioni si avvicina, e le sfide si preparano a mettere alla prova le ambizioni di entrambe le squadre.

Libero: "Per il resto, i due calendari sembrano fatti con lo stampino: Como, Parma, Bologna e Lazio sono le quattro avversarie in comune su sette totali" Mg Como 15032026 - campionato di calcio serie A Como-Roma foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Cesc Fabregas Tra i sogni di gloria dell’Inter e quelli di remuntada del Napoli si frappone una piccola e insidiosa realtà: il Como. Ne parla Renato Bazzini su Libero. Il gol di Politano ha ufficializzato l’ovvio: sarà il Napoli, in scia aperta di cinque vittorie, l’unica e ultima anti-Inter in queste sette giornate conclusive. Un déjà vu rispetto a un anno fa solo nelle partecipanti, perché poi la volata in sé è completamente diversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Pronostico Napoli-Como: hanno un vantaggio non indifferenteNapoli-Como è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico,...

Napoli-Como, chi raggiungerà l'Inter in semifinale? Il pronosticoGrande sfida al Maradona tra Conte e Fabregas: in novanta minuti (più eventuali rigori) si decide che affronterà i nerazzurri nel turno successivo...

Inter - Napoli 2-2 11-01-2026 (Live Reaction Casa Cuomo)

Temi più discussi: Conte crede allo Scudetto, ma non può più sbagliare. Chivu ha margine, Como sarà un crocevia importante: i calendari a confronto di Napoli e Inter; Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto; Inter-Napoli, lotta Scudetto: calendario a confronto a 7 dalla fine; Inter-Napoli, replay scudetto: perché i punti di vantaggio stavolta pesano di più.

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L’analisi dei calendari di Napoli e Inter: il momento è crucialeChivu può far valere il suo +7 (ma 5 turni fa era a +14), Conte sa già come si fa. La forma non è perfetta per entrambe, dipende tutto dal Toro e dai Fab Four ... corrieredellosport.it

Sui social impazza la falsa notizia dei due distributori di carburante cinesi, “Dragon Petrol” e “Zhonghua Petrol” , con prezzi bassissimi, attivi nella periferia Ovest di Napoli - facebook.com facebook

Quattordicenne accoltellato nei bagni della scuola a Napoli, due minori denunciati. E' accaduto a Scampia: il fendente sarebbe stato sferrato da un 17enne, mentre un 15enne avrebbe nascosto l'arma #ANSA x.com