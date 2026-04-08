Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, sarà protagonista Nadir Kiliç, interpretato da Hakan Karahan. Una foto compromettente coinvolgerà il personaggio, creando una situazione imbarazzante che lo spingerà a volerla nascondere a ogni costo. La scena si inserisce in un contesto in cui la vita privata di Nadir si intreccia con eventi che potrebbero avere ripercussioni sul suo ruolo all’interno della trama.

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© Davidemaggio.it - Nadir, l’en travesti di Forbidden Fruit

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