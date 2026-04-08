Mutui 2026 | a Livorno richiesta media di 134mila tra le più basse della Toscana | la classifica

A inizio 2026, i dati sui mutui in Toscana mostrano una richiesta media di circa 134 mila euro a Livorno, una cifra tra le più basse della regione. La città si conferma quindi con un livello di incidenza finanziaria inferiore rispetto ad altre aree toscane, mantenendo una posizione di rilievo nella classifica regionale. Questi numeri rappresentano una delle prime tendenze dell’anno per il settore dei mutui in zona.

L'analisi è stata condotta da Facile.it e Mutui.it: la nostra città al terzultimo posto. Firenze quella più 'cara' Il 2026 si apre con segnali positivi per quanto riguarda i mutui in Toscana, con Livorno che resta sotto la media regionale. Nei primi due mesi dell’anno, secondo l’Osservatorio di Facile.it e Mutui.it, l’importo medio richiesto nella regione è salito a 143mila euro (+3% su base annua), mentre in città si ferma a 134.243 euro. Un divario di quasi 9mila euro in meno rispetto alla media toscana e di circa 5mila sotto quella nazionale (139.484 euro). A trainare la ripresa, come sottolineato dall'Osservatorio, è anche l’aumento del valore degli immobili, che in Toscana ha raggiunto i 220. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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