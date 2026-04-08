Venerdì 17 aprile, a Milano, si terrà la performance “Mototrombe!” ideata da Aronne Pleuteri. Quattro musicisti suoneranno strumenti realizzati con parti di motori automobilistici, accompagnati dalle note di Dario Buccino. L’evento si svolgerà nelle strade della città, portando l’arte musicale in un contesto urbano e movimentato. La performance si inserisce nel tentativo di integrare musica e ambiente cittadino, creando un’esperienza che unisce creatività e motoristica.

Aronne Pleuteri porterà l’arte nelle strade di Milano venerdì 17 aprile con la performance Mototrombe!, un evento che vedrà quattro musicisti suonare strumenti creati con pezzi di motori automobilistici seguendo le note di Dario Buccino. L’azione si svilupperà lungo il percorso che collega la Stazione Centrale alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Il termine della sfilata è previsto per le 18:30, proprio durante il picco del traffico cittadino, suggerendo un impatto sonoro notevole tra i clacson delle auto e le note degli strumenti. Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio che comprende oltre cento appuntamenti della ArtWeek milanese, consultabile sul portale digital. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica tra i motori: l’arte di Pleuteri sfida il traffico di Milano

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