Musica e sosta Bloccato un rave party

Tra i boschi tra Nerviano e Origgio, durante il lungo fine settimana di Pasqua e Pasquetta, si è verificato un rave party con un notevole afflusso di auto e partecipanti. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato l’afflusso di molte persone e veicoli nella zona. Le autorità hanno intervenuto per bloccare l’evento e disperdere i partecipanti.

Torna la preoccupazione tra i residenti per quanto accaduto tra Pasqua e Pasquetta nei boschi tra Nerviano e Origgio, dove si è registrato un nuovo, massiccio afflusso di auto e persone. Scene che, ancora una volta, fanno temere lo svolgimento di un rave party abusivo, con tutte le criticità che questi eventi comportano. L’episodio è stato segnalato nella zona del cimitero di Sant’Ilario Milanese, dove già dal giorno di Pasqua si sarebbe notato un via vai continuo di giovani e veicoli diretti verso l’area boschiva al confine con Origgio. Il giorno successivo, lunedì dell’Angelo, la situazione è apparsa ancora più evidente, con numerose auto, caravan e mezzi parcheggiati in modo irregolare lungo le strade e nelle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musica e sosta. Bloccato un rave party Bloccato un rave party. Blitz della Polizia nell’ex cava di BalbanoAncora un rave party bloccato dall’intervento tempestivo della Polizia, stavolta in pieno inverno. Rave party al parco eolico: in 200 al ritrovo abusivo, musica ad altissimo volume e persone accampate a bordo stradaMonterenzio (Bologna), 8 febbraio 2026 - Come nel febbraio del 2022, ancora una volta, circa 300 persone, poi identificate, si sono radunate... WARNING Don't Try This at Home - The MOST ELECTRIFYING Techno Club Mix of the Year Argomenti più discussi: Musica e sosta. Bloccato un rave party; Spalletti ora può firmare il rinnovo con la Juve: era bloccato per via dell’inibizione di Comolli; Follia a Melito: autista del bus AIR Campania bloccato mentre vandali distruggono parabrezza. Musica e sosta. Bloccato un rave partyEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Partirà il 23 aprile da Jesolo il nuovo tour nei palasport di @elisatoffoli che regala al suo pubblico una versione piano e voce di "Se piovesse il tuo nome" Segui @endofacentury.it #elisa #video #reel #musica #calcutta - facebook.com facebook Musica elettronica, Alva Noto e il chitarrista Christian Fennesz in concerto: «Ricerchiamo lo spirito di Sakamoto» x.com