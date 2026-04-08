Musetti ci sei mancato | rovesci poetici nel ko con Vacherot a Montecarlo

Lorenzo Musetti ha perso in due set contro Valentin Vacherot nel torneo di Montecarlo, con i punteggi di 6-7 e 5-7. La partita si è conclusa con la sconfitta del tennista italiano, che ha affrontato il giocatore francese, numero 23 del ranking mondiale, sul campo principale del torneo. La sfida ha visto Musetti impegnato in una partita combattuta, conclusasi con il risultato finale negativo.

Gli highlights della sconfitta in due set (6-7 5-7) di Lorenzo Musetti a Montecarlo contro il padrone di casa Valentin Vacherot, numero 23 del mondo. L'azzurro, che aveva saltato Miami per infortunio, dopo aver perso subito anche a Indian Wells contro Fucsovics, ha mostrato tutta la sua classe, ma non è bastata a superare il monegasco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti, ci sei mancato: rovesci poetici nel ko con Vacherot a Montecarlo Musetti, ci sei mancato: colpi poetici nel ko con Vacherot a MontecarloGli highlights della sconfitta in due set (6-7 5-7) di Lorenzo Musetti a Montecarlo contro il padrone di casa Valentin Vacherot, numero 23 del mondo. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: incredibile ko di Medvedev contro Berrettini, il toscano dovrà attendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.