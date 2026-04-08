Musetti ci sei mancato | colpi poetici nel ko con Vacherot a Montecarlo

Lorenzo Musetti è stato sconfitto in due set da Valentin Vacherot nel torneo di Montecarlo. Il punteggio finale è stato 6-7, 5-7. La partita ha visto alcuni colpi di buona fattura da parte di Musetti, ma alla fine ha prevalso il giocatore di casa, che ha ottenuto la vittoria. La sfida si è svolta sui campi del torneo monegasco, con Vacherot che ha conquistato il passaggio del turno.

Gli highlights della sconfitta in due set (6-7 5-7) di Lorenzo Musetti a Montecarlo contro il padrone di casa Valentin Vacherot, numero 23 del mondo. L'azzurro, che aveva saltato Miami per infortunio, dopo aver perso subito anche a Indian Wells contro Fucsovics, ha mostrato tutta la sua classe, ma non è bastata a superare il monegasco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti, ci sei mancato: colpi poetici nel ko con Vacherot a Montecarlo LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: incredibile ko di Medvedev contro Berrettini, il toscano dovrà attendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot 6-7 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break a zero del monegasco nel settimo gameCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.