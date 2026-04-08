Oggi a Montecarlo, Lorenzo Musetti scende in campo per difendere i punti conquistati nello stesso torneo lo scorso anno. La partita si inserisce in un periodo importante per il suo posizionamento nella classifica ATP, con l’obiettivo di mantenere la posizione nella top 5. La sfida rappresenta un passaggio chiave nel suo cammino stagionale, con l’attenzione rivolta alla possibilità di rafforzare la propria posizione nel ranking.

Lorenzo Musetti affronta oggi a Montecarlo la sfida di difendere i punti accumulati l’anno scorso, in un momento cruciale per il suo posizionamento nel ranking ATP. L’azzurro entra in campo con l’obiettivo di proteggere i 650 punti ottenuti raggiungendo la finale della scorsa edizione nel Principato. Questo appuntamento rappresenta l’inizio di un percorso che, lo scorso anno, aveva poi il tennista arrivare in semifinale nei tornei di Parigi, Roma e Madrid. Il sistema di punteggio attuale pone Musetti in una situazione delicata: prima ancora di giocare, il suo punteggio scende da 4265 a 3625. Tale variazione comporta un calo immediato dalla quinta posizione ufficiale al nono posto nella classifica virtuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musetti a Montecarlo: la missione punti per salvare la Top 5 ATP

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Gli azzurri in campo oggi a Monte-Carlo mercoledì 8 Ore 11:00 Berrettini vs Medvedev Ore 15:30 Cobolli vs Blockx Ore 15:30 Musetti vs Vacherot canali SkySport, streaming su NOW, SkyGo e Tennis TV Un mercoledì di fuoco per gli azzurri in gara Be - facebook.com facebook

ATP Montecarlo, il programma di mercoledì 8: si parte con Berrettini-Medvedev, chiude Musetti sul Centrale x.com